Удар из Крыма: в ВСУ оценили угрозу нападения РФ

Сергей Наев оценил угрозу атаки России с юга / фото:profi-forex.org

Командующий операции Объединенных сил Сергей Наев оценил угрозу атаки России с юга для решения проблемы обеспечения водой аннексированного Крыма.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, у Украины нет данных о подготовке атаки РФ, однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.

Командующий ООС обратил внимание на то, что украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.

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Наев также добавил, что уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Напомним, ранее генерал США и экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес заявлял ‒ под видом гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму РФ уже в сентябре 2020 года будет готова реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область (с целью захвата дамбы).