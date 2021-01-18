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Сейсмолог рассказал, почему Украину стало чаще трусить от землетрясений

18 января 2021, 20:51

Сейсмолог рассказал про землетрясения в Украине.

Почему в Украине стали чаще землетрясения / pixabay

Заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины Сергей Вербицкий рассказал, почему землетрясения в Украине стали чаще фиксировать.

"С одной стороны, это аномалия, а с другой стороны, как только начали развиваться сейсмические наблюдения, расширяться сети, таких аномалий почему-то начало появляться достаточно много. То есть якобы статистически увеличилось количество землетрясений. Это шутка. Но мы действительно начали регистрировать больше малых землетрясений, которые прежде не регистрировались. И вот появились землетрясения и у Львова, и у Новоднестровска, и в Кривом Роге", - сообщил Вербицкий в интервью Новое Время.

Эксперт объяснил, что землетрясения есть и на платформенной части Украины, хотя когда-то считалось, что она асейсмичная.

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"Оказалось, что они все время были. Просто их никогда не фиксировали, в статистику они не входили. Но это тектоника, это движение тектонических плит, земля дышит, живет. Такие вещи происходят все время. Просто мы сейчас стали это фиксировать. Хорватские землетрясения тоже есть тектоническими. Движется плита в Хорватии - значит, она будет и здесь где-то двигаться. Хотя и напрямую не скажешь, что они связаны", - рассказал специалист.

Землетрясения - о чем ранее сообщал Главред:

сейсмолог Украина
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