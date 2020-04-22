В министерстве пояснили, как ученикам высчитают оценки за учебный год

Любомира Мандзий рассказала, как учителя высчитают оценки / Фото: пресс-служба Министерства образования

В Украине продлили карантин и уже очевидно, что дети в этом учебном году в школы не вернуться, поэтому в Министерстве образования и науки пояснили, как школьникам высчитают оценки за уходящий семестр и в целом за год.

"Итоговая оценка за семестр должна быть выставлена с учетом результатов текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, которое будет проводиться во время обучения с использованием технологий дистанционного обучения", - во время видеообращения заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

По словам главы Минобразования, для экспериментальных классов Новой украинской школы будет применено несколько иное оценивание.

Читайте такжеДистанционное образование: когда школьникам выдадут табели"Для учащихся 1-3 пилотных классов Новой украинской школы используется формирующее и итоговое оценивание. Формирующее оценивание осуществляется путем наблюдения за поведением ученика, за прогрессом ученика в разных случаях деятельности и исходя из отслеживания динамики успеваемости выполненных задач", - отметила Мандзий.

Министр добавила, что ученики 4 и 9 классов в 2019-2020 учебном году освобождены от государственной итоговой аттестации.

Напомним, в Украине школьники в связи с карантином будут учиться в дистанционном режиме, как минимум, до конца мая 2020 года, а окончание учебного года 2019/2020 переносится на 1 июля.

Как ранее сообщалось, также в Украине планируется перенести даты вступительной кампании в вузы и ВНО.