1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф

В Верховной Раде предложили штрафовать за конденсат от кондиционеров / УНИАН

В Слуге народа предложили штрафовать украинцев за вывод конденсата из кондиционеров. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в КоАП о введении ответственности за выведение конденсата от размещенных на фасадах домов (строений, сооружений) приборов охлаждения в неприспособленные для этого места" подал депутат от СН Сергей Гривко.

"В последнее время отдельные граждане и юрлица размещают кондиционеры на фасадах многоэтажек, так, что конденсат, вместо аккуратного сбора попадает в окружающую среду: на головы прохожих, крыши или фасады зданий, размещенных рядом, на крыши балконов, создавая ритмичный шум от капания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней отмечается, что во многих случаях такие действия владельцев кондиционеров становятся объектом жалоб со стороны лиц, чьи права и интересы нарушаются и дело нередко доходит до судов.

Читайте такжеШтрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров"В связи с этим, автор законопроекта предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 96-3, в соответствии с которой уже с 1 июня 2021 года вводится ответственность за вывод конденсата в неприспособленные для этого места. За это владельцы кондиционеров или должностные лица - руководители предприятий независимо от формы собственности - должны будут уплатить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен), и двухсот необлагаемых минимумов (3400 гривен) за совершение такого нарушения повторно в течение года.

При этом в законопроекте, в примечании к этой статье указаны и оборудованные места для вывода конденсата. К ним относятся:

Ливневая канализация;

Бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор)

Резервуары, оборудованные и размещены таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.

Напомним, ранее в Раде предлагали усилить ответственность за неоплату услуг ЖКХ.