Минздрав представил план развития трансплантации - что изменится

Минздрав представил стратегию развития трансплантации / tochkakipeniya.com

Минздрав представил важную стратегию по развитию системы трансплантации до 2023 года.

Главные приоритеты в сфере озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время презентации стратегии Минздрава обретения Украиной трансплантационной независимости до 2023 года.

"Приоритетами являются увеличение количества трансплантаций путем развития посмертного донорства и расширение видов органной трансплантации, увеличение количества трансплантаций костного мозга, развитие Центра трансплант-координации, обеспечение логистики анатомических органов, в частности с привлечением гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, автотранспорта Национальной полиции, а также профессиональное развитие отечественных специалистов", – пояснил Степанов.

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В Минздраве определили проблемы, которые существуют и являются препятствиями на пути развития сферы органной трансплантации и трансплантации костного мозга. В частности, речь об отсутствии протоколов лечения и четких показаний для проведения трансплантации, дефицит кадров с практическим опытом. Впрочем, в министерстве разработали механизм "уничтожения" этих проблем.

"Уже в 2021 году мы ожидаем увеличение количества трансплантаций почек в три раза, печени – в четыре раза, сердца – в восемь раз", – подчеркнул Степанов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплата врачей в Украине должна составлять не менее 25 тысяч гривен в месяц и для ее обеспечения на медицину следует выделять не менее 6% ВВП.