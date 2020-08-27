Скандал с попурри на День Независимости: у Зеленского нашли оправдание

24 августа прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости" / скриншот

В День Независимости Украины, 24 августа, на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

В Офисе президента объяснили, почему использовали песни без согласия авторов. Кроме того на официальной странице ОПУ в Facebook разместили полную версию номера и отметили, что он был создан без нарушений.

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", – говорится в сообщении.

В ОПУ также отметили, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В подтверждение этого пресс-служба главы государства процитировала пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", который позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

"Размещаем полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 статьи 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора музыкального произведения", - отметили в ОПУ.

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Как сообщал Главред, внимание на нарушение авторских прав на концерте 24 августа обратили продюсеры групп Океан Ельзи и Бумбокс. Верка Сердючка исполнила песню Там де нас нема, а Время и Стекло спели песню Вахтерам.