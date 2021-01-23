Скандал с разборками в СБУ: в Сети появился ответ полковника Альфы

Появился ответ полковника Альфы на действия СБУ / Пресс-служба АП

В Сети появилась реакция от имени бывшего замглавы Службы безопасности Дмитрия Нескоромного на действия сотрудников СБУ.

В сообщении в Telegram-канале, который подписан именем Нескоромного, сообщается, что он уже покинул пределы Украины.

Также подчеркивается, что информация о якобы задержании Нескоромного – неправдивая и что сам полковник Альфы знал о подготовке провокации, поэтому выехал в Европу.

Уточняется, что при увольнении он хотел раскрыть информацию по Ивану Баканову, но президент Владимир Зеленский якобы отговорил его от этого и дал гарантии безопасности.

Отмечается, что в СБУ якобы начались негативные процессы с появлением в спецслужбе Ивана Баканова.

"Все, что происходит сейчас - это провокация со стороны окружения Баканова", - резюмируется в сообщении.

Кроме того, в доказательство на канале также публикуется скрин переписки по поводу организации убийства Наумова.

/ t.me/neskoromnyidmytro

Отметим, что канал был создан сразу после скандальных событий. До конца не известно, действительно ли ресурс принадлежит Нескоромному.

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Задержание сотрудников Альфы: