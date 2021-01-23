Скандал с разборками в СБУ: в Сети появился ответ полковника Альфы

Сообщается о том, что Дмитрий Нескоромный уже покинул пределы Украины.
В Сети появилась реакция от имени бывшего замглавы Службы безопасности Дмитрия Нескоромного на действия сотрудников СБУ.
В сообщении в Telegram-канале, который подписан именем Нескоромного, сообщается, что он уже покинул пределы Украины.
Также подчеркивается, что информация о якобы задержании Нескоромного – неправдивая и что сам полковник Альфы знал о подготовке провокации, поэтому выехал в Европу.
Уточняется, что при увольнении он хотел раскрыть информацию по Ивану Баканову, но президент Владимир Зеленский якобы отговорил его от этого и дал гарантии безопасности.
Отмечается, что в СБУ якобы начались негативные процессы с появлением в спецслужбе Ивана Баканова.
"Все, что происходит сейчас - это провокация со стороны окружения Баканова", - резюмируется в сообщении.
Кроме того, в доказательство на канале также публикуется скрин переписки по поводу организации убийства Наумова.
Отметим, что канал был создан сразу после скандальных событий. До конца не известно, действительно ли ресурс принадлежит Нескоромному.
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Задержание сотрудников Альфы:
- В Киеве был задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.
- Его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.
- Нескоромному удалось скрыться после задержания прямо в наручниках.
- Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.