Скандальная TikTok-блогерка Di. Rubens проиграла суд ветерану АТО полковнику Штефану

Блогерка Di. Rubens и полковник Анатолий Штефан / коллаж АрмияИнформ, TikTok

Соломенский районный суд столицы Украины отказал в иске о защите чести и достоинства популярной блоггерши Таисии Маламан (псевдоним Di. Rubens) которая судилась с ветераном войны на Донбассе, полковником ВСУ Анатолием Штефаном (позывной "Штирлиц ") и Министерством обороны Украины. Об этом сообщается на Facebook-странице юридической компании "Миллер".

"Практика защиты чести и достоинства выиграла дело ветерана АТО Штефана против блогера Маламан. Соломенский суд Киева отказал в иске о защите чести и достоинства популярной блоггерши Таисии Маламан, которая судилась с ветераном войны на Донбассе Анатолием Штефаном с позывным „Штирлиц" и Министерства обороны. Суд принял во внимание, что блогер является публичным лицом (ввиду миллионной аудитории подписчиков и личных заявлений об этом), и пришел к выводу, что высказывания Штефана хоть и затронули ее чувства, однако были выражены в приличной форме и в выражениях, приемлемых в общении людей. Кроме того, слова являются оценочными суждениями об определенных событиях, не подлежащих опровержению и доказательству их правдивости", — сообщили юристы.

Суд, таким образом поставил "точку" в деле, которое выросло из скандала, случившегося зимой 2020 года. Тогда Di. Rubens записала для фолловеров в TikTok на Майдане Независимости скандальное видео "Какая твоя любимая страна". В ролике девушка, выбирая из двух стран, остановилась на России.На это видео гневно отреагировал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Скандал быстро набрал обороты, от рекламного сотрудничества с блогеркой быстро отказались известные марки. Девушка удалила скандальный ролик и обратилась за помощью к тогдашнему министру внутренних дел Арсену Авакову, заявляя, что ей угрожают, и подала в суд, требуя признать видео сфальсифицированным, а также получить 150 тысяч гривен компенсации за "моральные страдания", которые ей якобы принесли действия Штефана.

В то же время суд отказал в удовлетворении встречного иска Анатолия Штефана — речь идет о видеозаписи, на которой блогерша комментировала ситуацию и называла "Штирлица" "позором украинской армии", "человеком, который воюет с мирным населением", "провокатором и мошенником и фальсификатором". Также юристы офицера ВСУ просили суд назначить ему 300 тысяч гривен на возмещение морального ущерба. Их в случае удовлетворения иска полковник обещал передать на благотворительность.

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Напомним, ранее украинский блогер Александр Волошин (voloshyn_xx) на улице подарил ребенку IPhone ради видео и потребовал его обратно, выключив камеру.

По словам мамы девочки, после этого он начал предлагать ей две тысячи гривен, чтобы они никому не говорили о том, что произошло на самом деле.