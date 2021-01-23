Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает

/ korrespondent.net

Стало известно, где находится бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Как сообщил Нескоромный в своем Telegram-канале, он покинул территорию Украины и в настоящее время находится в Германии.

При этом Нескоромный опубликовал анонс новой порции компромата, который пообещал обнародовать в ближейшее время.

Нескоромный не исключил публикацию информации о "любимой женщине (главы СБУ Ивана) Баканова из Москвы", из-за которой якобы идет шантаж со стороны ФСБ.

Кроме того, скандальный СБУшник рассказал об откатах с программы Большая стройка, а также связи главы ОП Андрея Ермака с Россией.

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Задержание сотрудников Альфы: