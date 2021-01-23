Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает

Дмитрий Нескоромный сообщил, что покинул территорию Украины и в настоящее время находится в Германии.
Стало известно, где находится бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Как сообщил Нескоромный в своем Telegram-канале, он покинул территорию Украины и в настоящее время находится в Германии.
При этом Нескоромный опубликовал анонс новой порции компромата, который пообещал обнародовать в ближейшее время.
Нескоромный не исключил публикацию информации о "любимой женщине (главы СБУ Ивана) Баканова из Москвы", из-за которой якобы идет шантаж со стороны ФСБ.
Кроме того, скандальный СБУшник рассказал об откатах с программы Большая стройка, а также связи главы ОП Андрея Ермака с Россией.
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Задержание сотрудников Альфы:
- В Киеве был задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.
- Его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.
- Нескоромному якобы удалось скрыться после задержания прямо в наручниках.
- Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.