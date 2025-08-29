Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Ангелина Подвысоцкая
29 августа 2025, 21:13обновлено 29 августа, 21:52
1863
Мониторинговые каналы советуют реагировать на сигналы воздушной тревоги этой ночью.
Ту-95МС, карта тревог
Угроза ракетных ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Российские оккупанты могут атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Мониторинговые каналы уже предупреждают об опасности.

Уже этой ночью может произойти обстрел ракетами. Сейчас зафиксирована подготовка к взлету стратегической авиации.

"Дополнительно отмечается активность трех боевых частот, возможна активность Ту-95/160", - говорится в тексте предупреждения.

видео дня
Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Также существует высокий уровень угрозы ударов баллистическими ракетами по Украине.

Уже были зафиксированы пуски "Шахедов" с аэродромов "Приморск-Ахтарск" в Краснодарском крае, "Халино" в Курской области, "Милерово" в Ростовской области" и с полигонов "Навля" в Брянской области, "Циюулова" в Орловской области.

"В течение следующих двух часов ожидается заход минимум 50 Шахедов через север Черниговщины", - пишут мониторинговые каналы.

карта воздушной тревоги
Украина под атакой Шахедов / фото: скриншот

Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КМВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

Другие новости:

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:13Украина
"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

20:06Политика
Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Последние новости

22:10

Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

22:10

Удачный день: Ермак раскрыл подробности переговоров с Уиткоффом

21:49

Угрозы нашей планете: что разрушает Землю и почему

21:23

Есть ли угроза захвата РФ всей Украины: у Трампа сделали заявление

21:13

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
21:12

Цифры впечатляют: где самые высокие и низкие зарплаты в Украине

21:08

Как на самом деле появились камни и драгоценности

20:48

Что нельзя делать с постелью в этот день: праздник и приметы 30 августа

20:39

Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответилВидео

Реклама
20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:26

Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогнозВидео

20:06

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

19:52

Доллар и евро безумно взлетели - установлен новый курс валют на 1 сентября

19:39

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматически были списаны деньги": клиенты Ощадбанка возмущены "новой услугой"

19:25

От пауков не останется и следа: сработает один простой и дешевый ингредиентВидео

19:12

Все время ноет: предательница Анна Asti хлебнула тяжелой жизни в РФ

18:43

ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

18:30

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

18:27

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

Реклама
17:48

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в КиевеВидео

17:47

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

17:37

На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

17:36

Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на сегодня 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

Реклама
14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять