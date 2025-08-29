Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Мониторинговые каналы советуют реагировать на сигналы воздушной тревоги этой ночью.

Угроза ракетных ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Российские оккупанты могут атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Мониторинговые каналы уже предупреждают об опасности.

Уже этой ночью может произойти обстрел ракетами. Сейчас зафиксирована подготовка к взлету стратегической авиации.

"Дополнительно отмечается активность трех боевых частот, возможна активность Ту-95/160", - говорится в тексте предупреждения.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Также существует высокий уровень угрозы ударов баллистическими ракетами по Украине.

Уже были зафиксированы пуски "Шахедов" с аэродромов "Приморск-Ахтарск" в Краснодарском крае, "Халино" в Курской области, "Милерово" в Ростовской области" и с полигонов "Навля" в Брянской области, "Циюулова" в Орловской области.

"В течение следующих двух часов ожидается заход минимум 50 Шахедов через север Черниговщины", - пишут мониторинговые каналы.

Украина под атакой Шахедов / фото: скриншот

Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КМВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

