"Дебошира" Слончака наказал суд

Владимиру Слончаку суд избрал меру пресечения / УНИАН

В Киеве во вторник, 28 апреля, Соломенский райсуд избрал меру пресечения за инцидент с полицией уволенному с поста замглавы Киевской городской госадминистрации Владимиру Слончаку.

Слончак отправлен под ночной домашний арест, трансляцию заседания вел YouTube-канал Судебной власти Украины.

Прокуроры просили, чтобы экс-чиновника отправили под круглосуточный домашний арест, но суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры частично.

"…применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", – сказал судья.

Напомним, народный депутат Александр Дубинский сообщил, что 26 апреля вечером в Киеве сотрудники полиции остановили авто Mercedes, которое нарушило правила дорожного движения, – за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным данным, пьяная.

Пассажир – Владимир Слончак, ударил в лицо копа. СМИ писали, что "неадекватный дебошир" задержан. Позже Слончак был уволен с поста замглавы КГГА.