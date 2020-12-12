Смертность от COVID: какое место занимает Украина в европейском рейтинге

Степанов озвучил место Украины в рейтинге смертности от коронавируса / УНИАН

По показателю смертности от коронавируса на миллион населения в Европе Украины располагается на 29-м месте. Этот показатель снизился по сравнению с весной нынешнего года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 и отметил, что весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29-м месте. Впереди нас страны с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине