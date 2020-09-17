СМИ узнали, куда прилетел самолет с Кернесом: где будут лечить мэра

Кернеса будут лечить там же, где и Навального, выяснили журналисты.
Заболевший коронавирусом Covid-19 мэр Харькова Геннадий Кернес находился на борту самолета, который выполнял рейс D-AFAD.
Градоначальника доставили в Германию и будут лечить в берлинской клинике Charitе, в которой сейчас проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщает Newsroom.
Самолет, на борту которого находился Кернес, прибыл в Берлин в четверг, 17 сентября, в 00:07 по Киеву, говорится на Flightradar24.
- Ранее СМИ писали, что у Геннадия Кернеса коронавирус, и он впал в кому.
- Позже в Харьковском горсовете подтвердили, что у мэра Covid-19, но отметили, что градоначальник находится в сознании.
- После этого появилась информация, что у Кернеса на фоне коронавируса развился инсульт.
- Поздно вечером 16 сентября журналисты узнали, что мэра Харькова на самолете отправили на лечение за границу – в Вену или в Берлин.
Автор: Екатерина Присяжнюк