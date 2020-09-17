СМИ узнали, куда прилетел самолет с Кернесом: где будут лечить мэра

Геннадия Кернеса доставили в Берлин и будут лечить в клинике Charitе, выяснили журналисты / УНИАН

Заболевший коронавирусом Covid-19 мэр Харькова Геннадий Кернес находился на борту самолета, который выполнял рейс D-AFAD.

Градоначальника доставили в Германию и будут лечить в берлинской клинике Charitе, в которой сейчас проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщает Newsroom.

Самолет, на борту которого находился Кернес, прибыл в Берлин в четверг, 17 сентября, в 00:07 по Киеву, говорится на Flightradar24.

Геннадия Кернеса доставили в Берлин и будут лечить в клинике Charitе, выяснили журналисты / Скриншот с flightradar24.com