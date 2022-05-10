"Событие, которое должно войти в учебники истории": как ВСУ унизили "вторую армию мира"

Как ВСУ унизили "вторую армию мира" / скриншот, укрпочта

Посыл украинских военных к российскому кораблю, который уже стал "крылатой" фразой, войдет в историю.

Так дерзко и так далеко "русский военный корабль" еще не отправлял никто, отметил в Чате на Главреде народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Это беспрецедентное событие, которое должно войти в учебники истории. Таким образом, кстати, это создаст еще один беспрецедентный случай, когда в учебниках истории будет фраза, которую учителя не должны учить детей произносить", - отметил он.

Вятрович также подчеркнул, что эти слова прозвучат не только в учебниках по истории Украины, но и миру.

Читайте такжеУкраина публично дала РФ оплеуху: историк объяснил, почему РФ долго скрывала гибель крейсера МоскваРанее один из защитников острова Змеиный Роман Грибов, который послал российский военный корабль 24 февраля в день вторжения России в Украину в ответ на предложение сдаться, рассказал, как русские военные обращались со своими пленными.

Отметим, что за почтовой маркой с пресловутым русским военным кораблем выстраивались целые очереди.

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