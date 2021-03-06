Соратники Медведчука летали в захваченный Крым по паспортам РФ – СМИ

Соратники Виктора Медведчука сотни раз летали в захваченный Крым / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Ренат Кузьмин оказался рекордсменом по числу посещений захваченного РФ Крыма. С 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва-Симферополь-Москва (иногда Санкт-Петербург-Симферополь) около 240 раз.

Как говорится в расследовании, опубликованном российской Новой газетой, нардеп ОПЗЖ неоднократно нарушал законодательство Украины, въезжая на полуостров через территорию РФ, а также якобы пользовался загранпаспортом, который по количеству цифр соответствует российскому, однако который в базе РФ отсутствует.

"В сентябре 2019 уже с депутатским мандатом Кузьмин дважды, по старой памяти, слетал в Симферополь из Москвы. 9 марта 2020 года добирался из Минска в российскую столицу бизнес-джетом T7-BRG, а уже на следующий день спешил бортом T7-GEM с Москвы в Вильнюс", — пишет издание.

По данным источника в СБУ, летали вместе с Кузьминым нардепы-однопартийцы Тарас Козак и Александр Колтунович, а также нефтяной бизнесмен из Беларуси Николай Воробей, попавший под санкции ЕС, а также соучредитель охранной компании Шторм и одновременно помощник народного депутата Украины Медведчука Андрей Мартынов.

Читайте такжеМедведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы"В материале уточняется, что Козак 24 января 2020 года летел из Ростова в Кишинев по документу, номер которого соответствует формату российского загранпаспорта. Однако, как пишет издание, все остальные перелеты, в том числе и из Москвы в Симферополь, которых было немало, он совершал уже по украинскому загранпаспорту.

Журналисты добавили, что Козак летал и на российских бизнес-джетах вместе с российскими бизнесменами, которые являются поставщиками спецтехники для ФСБ, а также занимались поставками в Украину дизельного топлива Роснефти по попавшему под санкции трубопроводу Самара — Западное направление.

Ранее опубликовали новое расследование о бизнесе Виктора Медведчука в Крыму и "ДНР". Выяснилась информация о бизнесе семьи Виктора Медведчука в Крыму.

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Санкции против Виктора Медведчука: