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Совершал потрясающие разведывательные рейды: на Донетчине погиб храбрый воин

Алина Дембицкая
29 сентября 2023, 22:53 обновлено 29 сентября, 22:53
Путь воина-разведчика включал самые горячие точки фронта российско-украинской войны.
погибший защитник
В Донецкой области погиб храбрый воин / Коллаж: Главред, фото: Виктория Янковец

В тяжелой борьбе с российскими захватчиками год назад – 24 сентября 2022 года – погиб воин-разведчик, главный сержант разведывательной роты легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Денис Янковец. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Как отмечается, Денис родился в Малине Житомирской области. Учился в местном лицее №3, а после его завершения поступил в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Сразу после получения высшего образования в 2016 году Денис встал на защиту Украины от российских оккупантов.

Путь воина-разведчика включал самые горячие точки фронта российско-украинской войны: Авдеевка, Угледар, Счастье, Зайцево, Шахта Бутовка, Новгородское, Верхнеторецкое и ряд других населенных пунктов.

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"Во время выполнения боевых и разведывательных задач на восточном фронте проявил себя как профессиональный и мужественный лидер, став одним из лучших и авторитетных полевых командиров 95-ки", - пишут в ГУР.

В украинской разведке рассказывают, что полномасштабное вторжение россиян Денис Янковец встретил в Донецкой области. Вместе со своей группой продолжал совершать потрясающие и эффективные разведывательные рейды, прокладывая путь собратьям-штурмовикам.

"В критических ситуациях действовал храбро, хладнокровно и ответственно. Благодаря полученным группой Дениса разведывательным данным было реализовано множество успешных операций по уничтожению техники и личного состава врага, а также освобождению оккупированных украинских земель", - подчеркивают в разведке.

Свой последний бой 27-летний воин принял в сентябре 2022 года во время выполнения боевого задания в Лиманском районе Донецкой области. Защитник попал под вражеский танковый обстрел.

У Дениса осталась жена Виктория и двое малолетних детей ― дочь и сын.

Ранее Главред рассказывал, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей.

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