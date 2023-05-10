Спасли пельмени: украинец чудом выжил после "прилета" российской ракеты

Мужчина остался в живых после попадания ракеты в его дом.

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Пельмени спасли жизнь мужчине / Коллаж Главред, фото: ГСЧС, pixabay.com

Во время ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области, который произошел 28 апреля, одного из жильцов дома спасли пельмени.

Мужчина проснулся в 4:20 и пошел варить пельмени. После удара ракетой кроме кухни от квартиры ничего не осталось, пишет издание "18000".

На другую часть дома обрушились все поврежденные дома. Все, что осталось от комнат, со стороны, где произошел обвал, это обрывки обоев на внутренней стене, разбросанная одежда и черная куртка, повисшая на железных проводах, словно призрак.

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Глава ОСМД Геннадий Товстонос рассказал, что в ту ночь он был дома вместе с женой. Они проснулись от того, что их подбросило на кровати.

Впоследствии ему позвонил по телефону сосед Роман, которого не было в доме при взрыве. Он спрашивал, что с его женой и полуторагодовалым сыном.

"Все было охвачено пламенем, дверь выкрутило взрывной волной. Я кричал: "Алена, Алена, Алена". Потом я увидел небо и понял, что их квартиры нет. Я слышал, что кричали еще люди, поэтому побежал наверх. Увидел, что там все завалено плитами и никто не может выйти", – вспомнил Товстонос.

Ракетный удар РФ по Умани 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку - там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В целом известно о 23 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани, из которых пятеро детей. Также в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице.

В Сети появилось видео, как мужчина, который чудом выжил той ночью, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить. Мужчина утверждает, что в этом доме все были своими. Люди знали друг друга и дружили. Они все заселились в дом еще в 1993 году, когда его сдали в эксплуатацию.

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