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Сразу три области Украины горят: враг нанес масштабный удар - детали

Даяна Швец
10 ноября 2024, 08:32
357
Повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом.
дрон, ГСЧС, пожар
дрон, ГСЧС, пожар / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ГСЧС

Ключевое:

  • Враг атаковал ударными беспилотниками Одессу, там зафиксированы повреждения инфраструктуры
  • Над Киевом сбили полтора десятка вражеских БпЛА
  • Хмельницкую область атаковали дроны, местные слышали взрывы

Враг очередной раз атаковал Украину коварно ночью. Россия чуть ли не каждый день нацеливается на разные регионы в зависимости от стратегических целей. Сегодня Одесская, Хмельницкая и Киевская области стали объектами ночных ударов ракетами, дронами-камикадзе и другими средствами.

Как подтвердили в Воздушных Силах Украины, российские войска запустили по Украине вражеские ударные беспилотники с северного направления, а впоследствии и с южного.

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Атака на Одессу 10 ноября

Гражданскую инфраструктуру Одессы уже вторую ночь подряд не оставляют в покое агрессоры из РФ. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, уже известно о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.

"В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также подтвердили, что в результате вражеского удара пострадали два человека.

"Враг снова нанес массированный удар по нашему региону. Повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом. Для ликвидации последствий атаки привлекли 52 спасателя, а также добровольцев и подразделений Одесского городского совета. Предварительно сообщается о двух пострадавших", - говорится в сообщении ГСЧС.

Все соответствующие экстренные службы работают над ликвидацией последствий. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС
  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС
  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС
  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС
  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС
  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС
  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС
  • Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки
    Ночной обстрел Одесской области: последствия атаки фото: ГСЧС

Атака на Киев 10 ноября

Около полутора десятков вражеских БпЛА, которые несли угрозу Киеву, обезвредили различными способами Силы обороны.

Деталями поделился начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

"Очередная тревожная ночь для столицы Украины. Вооруженные силы рф продолжают террор мирных населенных пунктов, а Киев у врага остается на первом месте в списке. Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она длилась почти 5 часов", - написал он.

По словам Попка, в последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но, несмотря на все попытки врага, Силы обороны Украины эффективно реагируют на новые вызовы.

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Что известно о шахедах / Инфографика: Главред

Атака на Хмельницкую область 10 ноября

Утром 10 ноября в Хмельницкой области были слышны взрывы из-за российской атаки ударными дронами. Воздушную тревогу в области объявили в 03:34, и Воздушные силы предупреждали об угрозе от дронов.

В 05:54 военные сообщили, что БПЛА зафиксированы на севере области.

Около 06:45 мониторинговые группы заявили о работе ПВО в регионе. На данный момент местные власти еще не комментировали взрывы.

Отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области объявили в 06:54.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Атаки России на Украину - что известно

В ночь на 9 ноября в Одессе во время атаки "Шахедов" прозвучала серия взрывов, сообщал Главред.

В результате российского удара в городе были повреждены несколько многоэтажных домов, жилые дома в частном секторе, административные здания, склады и автомобили.

Вечером 9 ноября стало известно, что в Харькове "прилет" КАБа, в Одессе повторные взрывы. Местные власти призвали жителей не покидать укрытий, ведь работают силы ПВО.

Военный аналитик Павел Нарожный опубликовал свой тревожный прогноз относительно сроков массированной атаки РФ. По его словам, факторов, которые могли остановить производство крылатых ракет РФ, пока не существует.

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