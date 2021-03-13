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США не впишутся за Украину в переговорах по Донбассу - эксперт

13 марта 2021, 11:29
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Андрей Золотарев скептически оценил перспективу присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.

Флаг, США
Эксперт оценил перспективу отношений Украины и США / Reuters

C точки зрения интересов США, Украина должна быть инструментом сдерживания России и для этого Вашингтон выделяет для ВСУ ровно столько средств, сколько нужно для этой геополитической мисси, считает директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В материале на Главреде он пишет, что объем военной помощи США Украине недостаточен для качественного изменения и перевооружения ВСУ, о чем говорит сравнение с суммами военной помощи Вашингтона Ираку и Афганистану.

Аналитик также скептически оценил перспективу присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.

"Это очень маловероятно. Уже давно и не раз Штатам предлагали присоединиться к "нормандской четверке", но взаимности эти предложения не нашли. Участие в подобных переговорах предполагает определенную ответственность, а это, очевидно, не входит в планы США. Они и так имеют достаточное влияние на ситуацию, но без каких бы то ни было системных обязательств", - подчеркнул он.

Золотарев добавил, что Киеву от Вашингтона не стоит ждать никаких конкретных шагов, направленных на возвращение Донбасса и Крыма под юрисдикцию Украины: "Они не будут делать то, что по определению должны делать мы сами. Драться за Украину США не будут".

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Переговоры по Донбассу

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