США не впишутся за Украину в переговорах по Донбассу - эксперт

Андрей Золотарев скептически оценил перспективу присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.
C точки зрения интересов США, Украина должна быть инструментом сдерживания России и для этого Вашингтон выделяет для ВСУ ровно столько средств, сколько нужно для этой геополитической мисси, считает директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.
В материале на Главреде он пишет, что объем военной помощи США Украине недостаточен для качественного изменения и перевооружения ВСУ, о чем говорит сравнение с суммами военной помощи Вашингтона Ираку и Афганистану.
Аналитик также скептически оценил перспективу присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.
"Это очень маловероятно. Уже давно и не раз Штатам предлагали присоединиться к "нормандской четверке", но взаимности эти предложения не нашли. Участие в подобных переговорах предполагает определенную ответственность, а это, очевидно, не входит в планы США. Они и так имеют достаточное влияние на ситуацию, но без каких бы то ни было системных обязательств", - подчеркнул он.
Золотарев добавил, что Киеву от Вашингтона не стоит ждать никаких конкретных шагов, направленных на возвращение Донбасса и Крыма под юрисдикцию Украины: "Они не будут делать то, что по определению должны делать мы сами. Драться за Украину США не будут".
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Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта заявил, что он готов пойти на отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если сторонам не удастся договориться о проведении нового саммита в Нормандском формате.
- Советник главы ОП и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что у Кремля есть три варианта реакции на события на востоке Украины. Москва может согласиться на план Германии и Франции по ОРДЛО, пойти на обострение военного конфликта или остаться в переговорах в рамках Нормандского формата и Минского процесса, угрожая военным наступлением.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук 12 марта сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак ведут переговоры об организации нового саммита в рамках Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Встреча может пройти в апреле.