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Ставленник оккупантов на Запорожье заговорил о вхождении области в состав России

25 мая 2022, 13:05

Местны коллаборант считает, что "все этого хотели на протяжении сотен лет".

Ставленник оккупантов на Запорожье заговорил о вхождении области в состав России / скриншот

Так называемый "Представитель местной администрации" Запорожья Владимир Рогов заявил, что область якобы желает быть частью России.

Коллаборант, которого цитируют пропагандистские российские СМИ, заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России "после полного освобождения от украинских националистов".

"Будущее у Запорожской области может быть только одно – оно должно быть в составе России, должно стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - заявил он.

Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в России, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для "ДНР" и "ЛНР".

Читайте такжеОтказников - в тюрьму, а "двухсотых" сжигают в курятнике: у оккупантов началась паника на ЗапорожьеВ марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".

Ранее Главред писал, что в Бердянске Запорожской области рашисты пытаются захватить местный бизнес и поделить его между собой и коллаборантами.

Также сообщалось, что на Запорожье наши защитники с помощью местного населения уничтожили несколько артиллерийских систем противника.

Также им удалось обезвредить радиолокационные станции оккупантов, которые глушили связь и проводили разведку.

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