В Запорожье рашисты "отжимают" бизнес у противников "новой власти"

В Бердянске россияне занимаются рейдерством бизнеса / Facebook/mod.mil.rus

В Бердянске Запорожской области рашисты пытаются захватить местный бизнес и поделить его между собой и коллаборантами, сообщает Telegram Запорожской областной военной администрации.

"Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества. Россияне решили забрать его в пользу так называемой "администрации города", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации Запорожской ОВА, большинство заведений было передано в управление коллаборантов.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что войска России начали постепенно переходить к обороне на всей линии фронта. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные позиции для оборонительных действий.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может победить в войне с Россией. Как полагают в НАТО, украинским войскам уже удалось изменить ход событий в военных действиях. Поэтому у Киева появится возможность вернуть захваченные российским государством Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку российских войск удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Они попытаются сохранить линию обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу. Оккупанты могут вывести свои войска из региона, а армия Украины пойти в наступление на Изюмском направлении.

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