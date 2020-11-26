Степанов пояснил, когда введут локдаун в Украине

Степанов назвал единственное условие жесткого карантина / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводит жесткий карантин в Украине. По словам министра, обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.​

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь. Говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет​", - отметил министр в эфире телеканала Украина 24.

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При этом министр отметил, что на сегодня в Украине заполнены 50% коек, и по его мнению жесткий карантин может помочь стране побороть коронавирус.

"Угроза коллапса медицинской системы может быть, если более 75% заполненных коек. И такие вещи мы можем увидеть, если количество больных будет приближаться к цифре 25-30 тыс. Больных в сутки. В таком случае это будет угроза коллапса медицинской системы", — сказал он.

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