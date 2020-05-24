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У погибших в руках оружие: появилось видео кровавой бойни под Житомиром

24 мая 2020, 20:38

Полицейские обнародовали видео с места ужасной стрельбы.

Нацполиция обнародовала видео с места кровавого происшествия

В Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

Сегодня полиция Житомирской области показала видео с места убийства семерых АТОшников близ села Новоселица. В ролике видно тела покойных, у некоторых в руках - оружие, передает пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 24 мая.

В тонких стенах хижины, где они и предполагаемый убийца расположились, видны следы от пуль и дроби. Предварительно, имел место бытовой конфликт между мужчинами, которые пили спиртное. Погибшие и стрелок дружили более 10 лет.

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Убитые в ночь на 22 мая люди были участниками ООС, а трое из них – военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые находились в отпуске. Все - жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет. С собой они привезли четыре единицы оружия. В полиции отметили: владелицы на законных основаниях. Как и Анатолий Захаренко своим ружьем, из которого и были сделаны роковые выстрелы.

В селе мужчину называли Русский и Кацап, так как он был родом из России. Его жена Ольга предположила, что к трагедии могла привести ссора, подогретая спиртным. У супруга вспыльчивый характер. А когда друзья сказали Анатолию, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию, вышел из себя и учинил стрельбу. Вину уже признал.

Захаренко был охотником. Предварительно, он сначала застрелил двоих, с которыми продолжал выпивать на улице. А затем взялся за еще шестерых, которые спали в хибаре. Один из мужчин успел сбежать в село и вызвал оттуда полицию.

Позже знакомые Анатолия Захаренко, которого задержали после убийства семерых человек в Житомирской области, рассказали подробности о своем соседе.

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