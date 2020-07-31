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Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощи

31 июля 2020, 20:48

В правительстве перечислили категории граждан, которые могут не надеяться на помощь.

субсидия, коммуналка, недвижимость
В Кабмине поведали, кто останется без субсидии / ru.slovoidilo.ua

В Кабмине поведали, кого из граждан намерены оставить без субсидии в предстоящий отопительный сезон.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает ТСН.

По его словам, даже если летом субсидиантам не начислили выплаты, это не означает отмену помощи. Всем, кому переоформили помощь, начислят средства в положенные сроки и в тех же объемах.

Как только начнется отопительный сезон, субсидии вновь начнут насчитывать.

Кого могут лишить субсидий:

  • арендодателей, которые не задекларировали доходы;
  • лиц, которые единовременно совершили покупку свыше пятидесяти тысяч гривен; владельцев автомобилей, которым не более пяти лет;
  • должников по коммуналке;
  • украинцев, которые получили наследство в течение 12 месяцев с момента обращения за помощью;
  • владельцев больших помещений

Как писал ранее Главред, субсидии в Украине будут выплачивать по-новому. Кабмин предлагает выплачивать жилищные субсидии исключительно наличными деньгами. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, которую, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, народные депутаты рассмотрят в четверг, 18 июня.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине среднестатистическая платежка по оплате коммунальных услуг обойдется каждому украинцу дороже уже до конца 2020 года, несмотря на обещанное президентом Владимиром Зеленским снижение тарифов.

новости Украины субсидии Кабинет Министров
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