"Лайфхак для Пореченкова и Ко": суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера

Элджей снова может въезжать в Украину / .instagram.com/sayonaraboy

Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину для российского музыканта Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей.

Запрет на въезд Узенюку действовал с ноября 2018 года. При этом поводом для решения суда стало отсутствие в Сети видео, ставшего доказательством антиукраинских высказываний рэпера. Об этом написал в Facebook Юрий Смирнов.

"В 2018 году Элджею запретили въезд на основании депутатского запроса одного из нардепов. В запросе была ссылка на видео из YouTube, согласно которой Элджей развлекал публику в Коктебеле. Да и сама СБУ нашла интервью рэпера за тот же год, где исполнитель заявил, что Крым – это "российская территория, в которую Россия исторически много вложила". Но для ОАСК авторитетов нет. Дело в том, что на момент рассмотрения иска Элджея видео с его выступлением в Крыму было удалено из YouTube", - написал Смирнов.

По его словам, суд постановил, что доказательств посещения Крыма Узенюком больше нет и, соответственно, запрет надо отменить.

"Отличный лайфхак для Пореченкова и прочих. Удаляешь все записи с YouTube и обращаешься в Окружной админсуд. Профит)", - добавил Смирнов.

Отметим, что суд не только принял решение удовлетворить иск Элджея и отменить решение СБУ, но и взыскал со спецслужбы 1,5 тыс. гривен в пользу рэпера.

Как сообщал Главред, в 2018 году российский музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, попал под запрет СБУ - ему был запрещен въезд на территорию Украины на протяжении трех лет.