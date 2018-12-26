СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею, выступившему в Киеве

Элджей отныне в Украине персона нон-грата / .instagram.com/sayonaraboy

Российский музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, по решению СБУ не имеет права на протяжении трех лет въезжать на территорию Украины.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года", - сказано в ответе спецслужбы на запрос парламентария Владимира Парасюка.

Но на ресурсах распространения билетов указано, что рэпер беспрепятственно приезжал в Украину и дал в Киеве 25 ноября концерт буквально за считанные дни до введения запрета. Снимок из украинской столицы Элджей опубликовал на своей странице в Instagram.

/ Фото: ТСН

Как ранее сообщалось, рэпер Элджей обматерил фанатов на концерте в Воронеже.