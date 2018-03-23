"Прекратите вести себя как *** идиоты": известный русский рэпер обматерил фанатов во время концерта

Российский рэпер Элджей обматерил фанатов на концерте в Воронеже.

Артист перед началом своего выступления попросил поклонников не включать фонарики на телефонах, пока она не попросит сам это сделать. Но фанаты не стали ждать сигнала рэпера, и стали поднимать телефоны вверх, сообщает Life.ru.

Рэпер не выдержал, обматерил присутствующих и пригрозил уйти со сцены.

"Не включайте фонарики на телефонах, пока я вас не попрошу, Вы можете успокоиться? Если вы не прекратите вести себя как *** идиоты - я уйду", - грубо ответил рэпер.

Однако по сообщению издания, этот конфликт поклонники не восприняли всерьез. На протяжении всего выступления из уст артиста вылетала бранная лексика, но это несколько не смущало публику.

На этом же концерте Элджей впервые исполнил свой новый трек "Школа".

Элджей – российский хип-хоп исполнитель, известный своими треками "Минимал", "Рваные джинсы", "Найс", и хитом "Розовое вино".

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