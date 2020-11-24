Что украинцы думают о целях России в войне на Донбассе: свежий опрос

Опрос показал, что украинцы думают о войне на Донбассе / УНИАН

Более половины украинцев, а точнее 64,6%, считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией.

Как свидетельствуют результаты свежего опроса Центра Разумкова, опубликованные 24 ноября, внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины.

В то же время 13,7% опрошенных украинцев затруднились с ответом, а 5,5% дали свой ответ.

Также украинцы высказались по поводу цели России в конфликте на Донбассе.

43,9% украинцев считают, что цель России в этом конфликте – получить контроль над всей Украиной.

13,6% опрошенных думают, что Российскую Федерацию интересует только контроль над Донбассом.

Однако 35% опрошенных промолчали в ответ на этот вопрос, еще 2,3% респондентов дали другой ответ, 4,7% не смогли определиться со своей позицией.

Отметим, опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Какие опросы украинцев проводились ранее: