Что украинцы думают о целях России в войне на Донбассе: свежий опрос

Внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины.
Более половины украинцев, а точнее 64,6%, считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией.
Как свидетельствуют результаты свежего опроса Центра Разумкова, опубликованные 24 ноября, внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины.
В то же время 13,7% опрошенных украинцев затруднились с ответом, а 5,5% дали свой ответ.
Также украинцы высказались по поводу цели России в конфликте на Донбассе.
43,9% украинцев считают, что цель России в этом конфликте – получить контроль над всей Украиной.
13,6% опрошенных думают, что Российскую Федерацию интересует только контроль над Донбассом.
Однако 35% опрошенных промолчали в ответ на этот вопрос, еще 2,3% респондентов дали другой ответ, 4,7% не смогли определиться со своей позицией.
Отметим, опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Какие опросы украинцев проводились ранее:
- В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.
- Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.
- 26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.