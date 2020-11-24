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Что украинцы думают о целях России в войне на Донбассе: свежий опрос

24 ноября 2020, 16:01

Внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины.

Война на Донбассе
Опрос показал, что украинцы думают о войне на Донбассе / УНИАН

Более половины украинцев, а точнее 64,6%, считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией.

Как свидетельствуют результаты свежего опроса Центра Разумкова, опубликованные 24 ноября, внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины.

В то же время 13,7% опрошенных украинцев затруднились с ответом, а 5,5% дали свой ответ.

Также украинцы высказались по поводу цели России в конфликте на Донбассе.

43,9% украинцев считают, что цель России в этом конфликте – получить контроль над всей Украиной.

13,6% опрошенных думают, что Российскую Федерацию интересует только контроль над Донбассом.

Однако 35% опрошенных промолчали в ответ на этот вопрос, еще 2,3% респондентов дали другой ответ, 4,7% не смогли определиться со своей позицией.

Отметим, опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Какие опросы украинцев проводились ранее:

  • В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.
  • Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.
  • 26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.

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