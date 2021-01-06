Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии

Место гибели сына Геннадия Корбана / Днепр оперативный

Полиция устанавливает обстоятельства гибели двух подростков в реке неподалёку от села Новоалександровка в Днепропетровской области.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, трагедия произошла в реке Мокрая Сура.

"Вчера вечером полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура", - говорится в сообщении.

Согласно информации полиции, проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

В то же время в Сети опубликовали новые фото и видео с места происшествия.

Соответствующие снимки и записи обнародовали Telegram-каналы office_ua и @hyevuy_dnepr.

Сын Корбана погиб в аварии: