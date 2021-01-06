Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии

Полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке.
Полиция устанавливает обстоятельства гибели двух подростков в реке неподалёку от села Новоалександровка в Днепропетровской области.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, трагедия произошла в реке Мокрая Сура.
"Вчера вечером полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура", - говорится в сообщении.
Согласно информации полиции, проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.
В то же время в Сети опубликовали новые фото и видео с места происшествия.
Соответствующие снимки и записи обнародовали Telegram-каналы office_ua и @hyevuy_dnepr.
Сын Корбана погиб в аварии:
- Напомним, 5 января стало известно о том, что погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.
- Он пропал во вторник днем, после чего родные начали поиски.
- Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.
- На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших ребят достали из реки.