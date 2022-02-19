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Танки, вертолеты и поражение противника: ВСУ показали мощные кадры подготовки к встрече с врагом

19 февраля 2022, 08:05
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Учения "Метель-2022" проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
  • ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас
    ЗСУ, армія, танки, вертольоти, Донбас пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

На фоне угрозы вторжения РФ на военных полигонах по всей территории Украины продолжаются мероприятия подготовки воинских частей в рамках учений "Метель-2022".

В пресс-службе командования объединенных сил ВСУ Главреду сообщили, что командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщил, что все спланированные тренировки и обучение имеют целью повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства.

Читайте также"Готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям": в ВСУ отреагировали на обстрел детсада на Донбассе"В первую очередь, подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

Наев рассказал, что командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения по сложившейся обстановке, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт, предвосхищая противника.

"Весь без исключения личный состав выполняет задачи, вкладываясь в определенные сроки, а также показывает надлежащий уровень обученности и слаженности", - подчеркнул Сергей Наев.

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Угроза вторжения России

Ранее в Минобороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину. В сообщение ведомства отмечается, что на границе с Украиной наблюдается мощное присутствие российских войск, которое позволяет Кремлю начать войну без предупреждения.

Позже издание The Washington Post со ссылкой на неназванных четырех чиновников написало, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был намеренным приемом, чтобы ввести в заблуждение США и другие государства. На самом деле РФ может готовить провокацию с применением химического оружия.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ВСУ военная угроза Сергей Наев
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