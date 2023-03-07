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Театральный март в Киеве: синий автомобиль Вертинского, коварство Ребрик и резня Витовской

7 марта 2023, 19:20

Театр во все времена считался местом, где можно найти отдушину, вдохновение или утешение даже в самые сложные времена. Мы подобрали для вас театральную подборку весенних спектаклей киевского Молодого театра , куда можно прийти парой, всей семьей или в одиночестве.

"Инъекция бессмертия", 7 марта

Мировая звезда у которой есть все: деньги, слава, внимание поклонников. Ее желают, любят, боготворят. Однако она безразлична к жизни, но так страстна, чтобы жить!

Эмилия приезжает в маленький городок, но ее гастроли переворачивают все с ног на голову.

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Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/inyekciya-bezsmertya

"Коварство и любовь", 8 марта

Спектакль по шедевру классика немецкой литературы Фридриха Шиллера, который уже более двух столетий не сходит с ведущих сцен мира. Это удивительная история подъема леди Мильфорд – всесильной любовницы герцога, стремящейся достичь высочайшей вершины славы, богатства и женского мира. Ее красота, ум и хитрость заставляют дрожать от восторга большинство мужчин, а ее коварство не находит сопротивления даже среди самых причудливых интриганов герцогства. Но на пути чистая, нежная, пылкая любовь – сможет ли она противостоять силе коварства?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/pidstupnist-i-kohannya

"Резня", 9 марта

Что может стать последней каплей терпения для четырех вежливых родителей и вывести их из себя? Удастся ли все-таки уладить эту масштабную резню более или менее цивилизованно? Смогут ли взрослые обойтись без жертв и еще одних выбитых зубов? Об этом и другом в эксцентрической комедии по пьесе "Божество резни" известной французской писательницы Ясмины Резы, которую ставили в Лондоне, Германии, на американском Бродвее, а Роман Полански снял кинофильм.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/riznya

"Убить или любить", 10 марта

По пьесе Р. Тома "Восемь женщин". Рождественский вечер. Восемь красавиц, ожидающих уютного семейного праздника. Среди них – один человек, занимающий особое место в жизни каждой.

Чем же займутся в канун праздника эти восемь? Они точно не будут унывать! А притворяться будут влиятельных, успешных, умных, влюбленных, спонтанных, веселых, романтических, эрудированных, опытных, мудрых, спокойных женщин, настоящих матерей, профессионалов своего дела.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/ubyty-chy-lyubyty

"Синий автомобиль", 12 марта

Спектакль поставил Игорь Славинский – актер и режиссер, известный телеведущий. В основе спектакля – пьеса современного драматурга Ярослава Стельмаха. Это исповедь автора о том, как непросто быть творческим человеком, как тяжело иногда рождаются обычные слова, из них предложения, а из предложений – произведения, которые потом становятся книгами, иногда небрежно пылящимися на библиотечных полках. Жизнь писателя – штука тяжелая, но в то же время очень интересная.

Все сложности характера такой личности демонстрирует актер Алексей Вертинский. В роли "А", единственного героя этого моноспектакля, артист держит зрителя в любопытстве и напряжении с первой до последней минуты, рассказывая в коротком спектакле о долгой и содержательной жизни своего персонажа.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/syniy-avtomobil

"Гагарин и Барселона" , 12 марта

По рассказам "Гагарин и Барселона" Руслана Горового; "папа, ваш сын-вегетарианец" Любка Дереша; "территориальные воды ее ванны" Сергея Жадана;" еще один хороший день "Юрия Винничука;" поцелуй в ягодицы "и" Два билета в оперу " Евгении Кононенко.

За каждым окном скрыт свой собственный космос.

... Чтобы Гагарин и Барселона хотя бы на мгновение стали счастливыми в реальности, а не только в мечтах, ему придется угнать самолет…

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/gagarin-i-barselona

"Метод Гронхольма", 14 марта

Вы обожаете свою работу? Держитесь всеми силами за свое рабочее место? Нервничаете перед каждым собеседованием, которое может обернуться в настоящий ад для неопытного карьериста?

Оказавшись на одном собеседовании, четыре героя понимают, что они вовлечены в увлекательную детективную игру. Но стоит ли убивать человечность ради должности топ-менеджера в престижной компании?

молодой театр

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/metod-gronholma

"Город Солнца", 16 марта

Интеллектуальное фэнтази по мотивам пьесы Генрика Ибсена "мастер Сольнес".

Потеряв последнюю надежду на семейное счастье в реальной жизни, мастер Сольнес создает утопический идеальный мир – виртуальный город Солнца. Место, где сбываются все мечты, место без боли и сожаления, место, где никто не умирает, где люди всегда будут счастливы. Там, в доме своей мечты, он планирует поселиться вместе с любимой женой среди других счастливых семей. Но за день до переправки открывается страшная тайна – сделка десятилетней давности, которую он заключил с 12-летней девочкой Хильдой. По этому соглашению счастье семьи Сольнеса теперь в ее руках.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/misto-soncya

"Нужны лжецы", 17 марта

Одинокому и неуемному мсье Амилькару нужны высококлассные лжецы! Художник-неудачник, девочка по вызову, актриса одного из театров... Всех их собирают в удивительном загородном доме. Почему? Да потому что им предлагают чрезвычайную работу – врать. И за каждую бурную фантазию платит мсье Амилькар. Так что делают они все решительно, с блеском в глазах и правдиво! Лжецы знакомятся, влюбляются до безумия, и... лгут, все же... лгут... Или нет? Разбирайтесь сами! Вы ведь тоже приглашены на эту бешеную комедию!

Нужны лжецы

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/potribni-brehuny

"Очарованный", 22 марта

Спектакль по пьесе "Бесталанная" Ивана Карпенко-Карого. Что бывает, когда сердце рвется пополам, вы узнаете из лучшей украинской пьесы о любви. Эта история о том, как одно бездумное заблуждение может разрушить всю жизнь, ведь настоящее чувство происходит только раз.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/zacharovanyy

"Цап-ка-Цап", 25 березня

По мотивам украинской народной сказки "Коза-Дереза". А мы вам сейчас покажем, откуда у той сказки ноги растут. Когда наглый Цап-ка-коз вводит в заблуждение самого Бога, только Рак-Казак имеет смелость вывести лжеца на чистую воду

Цап-ка-Цап

Билеты:

https://molodyytheatre.com/repertoire/cap-ka-cap

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