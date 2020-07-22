Теракт или постановка: что произошло в Луцке и чем это грозит Украине

В деле о теракте в Луцке много нестыковок, говорят эксперты

Вечером вторника, 21 июля, после того, как террорист Максим Плохой (Кривош) весь день удерживал в заложниках 10 человек в автобусе в центре Луцка, его задержали правоохранители.

Однако, и то, как проходила сама спецоперация по освобождению заложников, и то, как полиция реагировала во время задержания злоумышленника, породило у общества массу вопросов.

Работа на рейтинг?

Основных претензий несколько. Во-первых, теракт в Луцке начали сравнивать с минированиями моста Метро в Киеве. В частности, у многих вызывает недоумение тот факт, что, как и в случае с заминированием в столице, в Луцке операцию курировали сотрудники Нацполиции, а не СБУ, в чьи полномочия входит борьба с террористическими угрозами.

"Подобная ситуация полностью находится в юрисдикции СБУ, но почему-то полдня информация шла от МВД, которые в подобных ситуациях максимум должны играть вспомогательную роль. Задача МВД – оцепить район, организовать пропускной режим, но реализацией спецоперации должна заниматься СБУ. Аваков таким способом пытается поднять свой политический рейтинг, так как в любой цивилизованной стране министр не бросит целое министерство в пользу одной ситуации, когда в тот же момент обнаружили взрывное устройство у метро Минская в Киеве и было заявлено еще о нескольких ложных минированиях", - отмечает эксперт Украинского института по вопросам безопасности Сергей Шабовта .

Читайте такжеТеракт в Луцке показал полную несостоятельность СБУПри этом он сомневается, что при нынешнем уровне подготовки полиции, инсценировка могла иметь место .

Но, по словам экс-главы районного управления полиции Киева Дениса Ярославского , именно кураторство полицейскими наводит на мысль, что теракт в Луцке мог быть "смещением акцента" на фоне других событий.

"За день до этого президент заслушивал силовиков – руководителя Нацполиции, его заместителя, министра внутренних дел и по делу Шеремета не было внятных ответов. Скажу больше – в окружении президента поговаривают, что у Зеленского есть сомнения, что задержанные по этому делу действительно виновны. Кроме того, как раз в день теракта в Раде принимался закон по "зеленому тарифу", но из-за того, что все внимание общественности было приковано к Луцку, этот вопрос упустили из виду", - объяснил Ярославский.

Сомнительное задержание

Во-вторых, немало вопросов возникло и после задержания Максима Кривоша, так как полиция по какой-то причине пришла арестовывать захватчика автобуса только спустя пару минут после того, как он вышел из автобуса. И это, по словам Ярославского, также может свидетельствовать о том, что теракт в Луцке мог быть спланирован заранее.

Сразу после задержания террориста пользователи соцсетей начали постить картинки, в которых высмеивалось само задержание

"У меня вопросы вызывает то, что междугородний автобус поехал через центр Луцка, хотя до этого он по этому маршруту не ездил. Локация, где находился автобус в центре также могла быть выбрана неслучайно, так как это место хорошо просматривается. Вызывает вопросы и тот факт, что глава СБУ Иван Баканов в последний момент отказался лететь в Луцк. Почему там был министр Аваков и почему инициатива была у полиции мне непонятно, потому что это был не его уровень ответственности. Да и судя по тому, как террорист вышел из автобуса и стоял ждал, пока к нему подойдут и наденут наручники, он уже понимал, что его не застрелят и не будут калечить, что тоже наводит на мысль о заранее спланированной операции. Ведь если бы вышел реальный террорист, то, в лучшем случае, он был бы сразу ликвидирован, потому что до этого были заявления, что у Кривоша при себе была взрывчатка. И в этом случае к нему должна была подойти группа захвата со специальными бронещитами, которые бы защищали от осколочных ранений, а не три руководителя Нацполиции в тонких жилетках. Потому есть ощущение, что спецоперация могла быть заранее согласованной", - убежден Ярославский.

К слову, позднее замглавы МВД Антон Геращенко попытался объяснить поведение силовиков, сославшись на методику проведения спецопераций, но какой-то конкретики от него так и не прозвучало.

Особенно соцсетям полюбилась фотография, в которой группа захвата сидит на лавочке и смотрит в смартфон. "Готовность номер 1", шутят пользователи.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова , причиной такой реакции общества и подозрений в инсценировке стало то, что еще со времен президентства Виктора Ющенко псевдотеракты часто устраивались для того, чтобы запугать первых лиц государства.

"Из-за этого в обществе сформировалось недоверчивое и скептическое отношение к терактам, потому что постановок было очень много. Постановки бывают разные, но главное требование к ним – контролируемость ситуации. То есть, разрабатывается сценарий, все участники действуют таким образом, чтобы этот сценарий никак не может быть поколеблем - даже если "террорист" не нанятый, создаются все условия, чтобы он двигался, как по рельсам. Потому что при постановке спецслужбы должны продемонстрировать высшему руководству, то бишь Зеленскому, что все под контролем. Если постановка длится более двух часов, то участники устают, заложники устают, и тогда нарушение сценария становится крайне вероятным, так как кому-то может стать плохо и так далее. Поэтому и в этой ситуации навряд ли это была постановка. Реалии таковы, что в ситуации, когда в стране нестабильная обстановка и война, появляется куча сумасшедших, которые начинают что-то вытворять", - считает Кочетков.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко также соглашается с тем, что разыграть такой сценарий можно только, когда есть полный контроль над ситуацией.

Податливость Зеленского может обернуться бедой для Украины

Однако наибольшая дискуссия возникла вокруг поступка президента Владимира Зеленского, который фактически личное выполнил требование террориста, выложив в Сеть видео с призывом смотреть фильм "Земляне".

По мнению Кочеткова, с одной стороны, его поведение приемлемо для человека, который пытается спасти жизни заложников. Но, с другой стороны, эта ситуация опасна тем, что его податливость создает некий шаблон - дескать, Зеленский поддается требованиям террористов и если теракт произойдет снова, то требования могут быть не такими безвредными.

Богдан Петренко также убежден, что реакция на требования лично президентом или министром внутренних дел в будущем может спровоцировать "эффект домиино" у тех, кто задумывался над подобными противозаконными действиями. "Это дает им понимание, что если они совершат такое преступление, на переговоры могут приехать лично глава МВД или даже президент", - говорит он.

Однако, в то же время, разгул террористической деятельности внутри страны может быть связан и с проверкой украинских властей на прочность внешними спецслужбами. Например, по словам Кочеткова, это может быть выгодным России, так как после обнуления президентского срока Владимира Путина, раскачивание обстановки в Украине может стать фактором давления на Зеленского в спорных вопросах по Донбассу и Крыму.