Кравчук оценил выполнение Зеленским требования террориста

Леонид Кравчук высказался о поступке Зеленского / УНИАН

Во вторник, 22 июля, вся страна пристально следила за ситуацией в Луцке – там мужчина, который назвал себя Максимом Плохим, захватил автобус с пассажирами. Одно из требований террориста было направлено лично президенту Владимиру Зеленскому, и он его выполнил. Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что сделал бы так же.

Об этом Кравчук сказал в эфире 24 канала.

По его словам, Зеленский поступил правильно, что записал видео.

"Если бы я попал в такую ​​ситуацию, я бы не раздумывал и поступил бы так же",– заявил Кравчук.

Бывший президент считает, что террорист хотел, чтобы на него обратили внимание.

Он подчеркнул, что мысль о том, что президент ни в коем случае не должен говорить с террористом – не всегда работает. В этом случае никто не мог бы гарантировать, что не будет жертв.

"Главное – что жертв не было. Зеленский поступил как человек с основной принципиальной идеей – жизнь человека дороже", – убежден Кравчук.

Также первый президент выразил мнение, что народ будет ценить поступок Зеленского, потому что он поступил гуманно. В то же время он добавил, что есть категория людей, которая всегда будет критиковать власть.

Напомним, утром во вторник, 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.