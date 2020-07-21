Последствия теракта: в Нацполиции пошли на решительные меры

Полиция будет усиленно патрулировать 9 областей Украины / УНИАН

Из-за теракта в центре Луцка и сообщений о массовых "минированиях" Нацполиция решила усилить охрану общественного порядка в 9 регионах страны.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, общественный порядок усилят в следующих областях:

Винницкой,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой

Черновицкой областях.

В полиции пояснили, что такое решение приняли с целью "своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущение дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений".

"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сообщили в НПУ.

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Правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областные центры выставят мобильные посты.

Во время усиленного патрулирования полицейские будут:

проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр;

проверять с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время;

обращать особое внимание на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства;

обеспечивать безопасность дорожного движения на автодорогах

"В то же время для оказания практической помощи полицейским Волыни туда направлены сотрудники полиции Ровенской области, в частности - взрывотехники. Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивным мероприятиям", - добавили в НПУ.

Теракт в Луцке

Как писал Главред, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Лишь вечером 21 июля силовики решились пойти на штурм автобуса, преступника удалось задержать. Никто из заложников не пострадал. Было освобождено 13 человек.