УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Последствия теракта: в Нацполиции пошли на решительные меры

Правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов.

21 июля 2020, 22:23
Полиция, авто
Полиция будет усиленно патрулировать 9 областей Украины / УНИАН

Из-за теракта в центре Луцка и сообщений о массовых "минированиях" Нацполиция решила усилить охрану общественного порядка в 9 регионах страны.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, общественный порядок усилят в следующих областях:

  • Винницкой,
  • Житомирской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Львовской,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой
  • Черновицкой областях.

В полиции пояснили, что такое решение приняли с целью "своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущение дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений".

"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сообщили в НПУ.

Читайте такжеЗеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша

Правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областные центры выставят мобильные посты.

Во время усиленного патрулирования полицейские будут:

  • проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр;
  • проверять с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время;
  • обращать особое внимание на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства;
  • обеспечивать безопасность дорожного движения на автодорогах

"В то же время для оказания практической помощи полицейским Волыни туда направлены сотрудники полиции Ровенской области, в частности - взрывотехники. Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивным мероприятиям", - добавили в НПУ.

Теракт в Луцке

Как писал Главред, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Лишь вечером 21 июля силовики решились пойти на штурм автобуса, преступника удалось задержать. Никто из заложников не пострадал. Было освобождено 13 человек.

теракт минирование Национальная полиция Новости Луцка
Сейчас вы просматриваете новость «Последствия теракта: в Нацполиции пошли на решительные меры». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:38
"Мы не потеряли никого": Зеленский отреагировал на задержание террориста в Луцке
22:27
Раны и инфекции: медик назвала опасность туалетной бумаги
22:23
Последствия теракта: в Нацполиции пошли на решительные меры
22:09
Медики назвали ранний симптом Паркинсона, связанный с речью
22:07
"Хочет много жертв": журналист проанализировал книгу террориста Кривоша Видео
22:05
Василий Демчук - Cloudless представили нового солиста группы Видео
21:56
Теракт в Луцке: заложники освобождены, преступник задержан Видео
21:43
Коронавирус в Украине и мире 21 июля: за сутки заразились еще 205 тысяч человек
21:32
Зеленский, выполнив требования террориста, открыл ящик Пандоры мнение Видео
21:26
Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Мейхер и Димопулос Видео
21:22
Довела до инфаркта: Мендель поведала о реакции родителей на слухи о беременности Видео
21:16
Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша Видео
20:57
Теракт в Луцке: преступник отпустил троих заложников Видео
20:53
Луцкий террорист Кривош отказался общаться с женой и психологом Видео
20:27
На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика
20:20
Maruv кусает локти: Кайя Гербер обнажилась на пикантных фото в латексе Фото
20:12
"В плохом состоянии": луцкий террорист шокировал заявлением о раненом Видео
20:01
В Киеве копы усилили меры безопасности и попросили не паниковать
19:53
Вырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста Кривоша Видео
19:52
Gorillaz Pac-Man - новый клип с матом взрывает Ютуб Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять