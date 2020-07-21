Теракт в Луцке: заложники освобождены, преступник задержан

Луцкого террориста задержали - скриншот

Силовики задержали террориста, который полдня держал в заложниках людей в центре Луцка.

До этого в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Правоохранители задержали Максима Кривоша.

Об этом сообщают правоохранители.

Мужчина начал выпускать заложников, после чего правоохранители положили на землю мужчину и заломали ему руки.

Задержание преступника - фото Антона Геращенко

На месте происшествия раздался мощный взрыв. Возле автобуса стоят тяжелая техника, БТР и "скорая".

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

Позже появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.