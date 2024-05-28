Террор набирает обороты: РФ хочет производить 6 тысяч 'Шахедов' ежегодно - WSJ

Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям.

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Российский завод в Татарстане планирует производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российский завод в Татарстане планирует производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов, сообщает The Wall Street Journal.

Производство иранских БпЛА Россией расположено в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга".

"Российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве этого завода еще в конце 2022 года, когда они прилетели в Иран с выгодным предложением в виде 1,7 млрд долларов, которые частично были оплачены золотыми слитками. В соответствии с контрактом, завод в "Алабуге" должен производить 6 тысяч "Шахедов" в год, в дополнение к разведывательным дронам", - отмечает издание. видео дня

К тому же, согласно данным разведки, российских военных уже обучают управлять беспилотниками в Сирии инструкторы из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Кроме того, в "Алабуге" производятся разведывательные беспилотники М3 "Альбатрос". Благодаря им, как пишет WSJ, враг смог получить детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта.

"Россия также производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранские. Это, в свою очередь, также ускоряет производство боеспособного оружия. Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям", - объясняет издание.

Стоит подчеркнуть, что начальное производство БпЛА "Альбатрос" в значительной степени полагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. Впрочем, Москве было этого недостаточно, в связи с чем работников начали искать в Африке.

"В начале 2023 года российские бизнесмены из "Алабуги" арендовали зал в высококлассной школе Уганды, собрав аудиторию из молодых студенток. Последним предложили квалифицированную работу с оплатой втрое выше, чем на их родине, оплату авиабилетов, бесплатное проживание и другое", - говорится в сообщении издания.

Основные характеристики Shahed / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракетные и беспилотные удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 26 мая около 16:00 российская оккупационная армия нанесла удар по Запорожскому международному аэропорту. Разрушено здание терминала.

Кроме того, страна-агрессор РФ в ночь на 26 мая нанесла удар по критической, энергетической инфраструктуре и военным объектам, рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Также российские оккупанты безжалостно ударили авиабомбами по "Эпицентру" в Харькове 25 мая, жестоко убив мирных людей. Однако жертв могло быть гораздо больше, потому что один боеприпас чудом не долетел до "цели" врага, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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