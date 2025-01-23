Снижение мобилизационного возраста: в МИД признались, выдвинул ли Трамп требование

Контакты с новой администрацией США еще не начались, заявил спикер МИД Георгий Тихий.

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В МИД рассказали, обсуждают ли с администрацией Трампа снижение мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, УНИАН

Ключевое из заявления Тихого:

Контакты между Украиной и США еще не начались

С администрацией Трампа не обсуждался вопрос снижения мобилизационного возраста

Украина нуждается в большем количестве оружия

Вопрос снижения мобилизационного возраста не обсуждался с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Контакты между Украиной и США после инаугурации президента еще не начались. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге.

"Что касается мобилизационного возраста. Давайте дождемся контактов украинско-американских. Контакты еще не начались. Начнутся контакты, тогда мы сможем вам рассказать, какие вопросы обсуждаются. Пока еще рано об этом говорить", - заявил он. видео дня

Тихий также подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оборонных возможностей, поскольку существует дефицит вооружения для военных подразделений.

"У нас есть войска и люди, которые не вооружены. У нас потребность в оружии не покрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритет - предоставление возможностей и определенных типов возможностей", - подчеркнул представитель МИД.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Снижение мобилизационного возраста - новости по теме

Как сообщал Главред, в Верховной Раде на данный момент отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет, заявил народный депутат Федор Вениславский. Он уточнил, что среди лиц до 25 лет мобилизуют только для тех, кто проходил военную кафедру или срочную службу, остальные могут быть мобилизованы только добровольно.

Также представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США готовы экипировать и обучить новых мобилизованных военных, если Украина снизит мобилизационный возраст.

Кроме этого, мобилизовать 18-летних студентов после завершения БЗВП в вузах в Украине невозможно, заявил нардеп Алексей Гончаренко. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а для молодежи в возрасте 18-25 лет возможно только добровольное подписание контракта.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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