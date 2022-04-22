"Три самолета, три вертолета, девять беспилотников": спикер украинских ВВС рассказал о новых потерях оккупантов

Спикер украинских ВВС Юрий Игнат рассказал о новых потерях оккупантов / коллаж фото Командования Воздушных сил

За минувший четверг, 21 апреля, бойцы ВСУ уничтожили 15 воздушных целей российских агрессоров. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в Facebook.

"По итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52); 9 БпЛА ОТР (Орлан-10)", - сказал он.

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Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте, говорится в пресс-центре данной военной части

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

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