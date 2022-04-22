"Три самолета, три вертолета, девять беспилотников": спикер украинских ВВС рассказал о новых потерях оккупантов

По словам спикера украинских ВВС Юрия Игната, во вполне конкретный день, в четверг 21 апреля, наши бойцы, что называется, "заминусовали" много техники врага.
За минувший четверг, 21 апреля, бойцы ВСУ уничтожили 15 воздушных целей российских агрессоров. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в Facebook.
"По итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52); 9 БпЛА ОТР (Орлан-10)", - сказал он.
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Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте, говорится в пресс-центре данной военной части
"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.
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