Труп валялся на дороге: в Полтавской области нашли мертвой женщину

Труп валялся на дороге / УНИАН

Очередная трагедия в Украине. В субботу, 18 декабря, в Кременчугском районе Полтавской области нашли мертвую женщину.

Как сообщает "Кременчуг Оперативный", труп валялся на дороге.

"В селе Песчаном Кременчугского района, в районе развилки, нашли труп женщины", - сказано в сообщении.

При этом, в полиции также отметили, что следов насилия на теле женщины не обнаружено.

Напомним, мужчина годами убивал своих детей, пока не покончил со всеми, а потом долго травил женщину. Она также умерла. Убийцу приговорили к 40 годам тюрьмы. Своей вины он не признает.

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Также ранее в Киеве копы задержали женщину, совершившую ужасный поступок. Она собственноручно задушила ремнем свою дочь. 24-летняя убийца лично призналась в содеянном так, как медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

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