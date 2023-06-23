У Буданова дали прогноз по боям на ближайшие два-три месяца

По словам замглавы ГУР Вадима Скибицкого, в середине лета 2023 года украинскими офицерами будет произведена оценка возможностей армии русских оккупантов.

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По словам замглавы ГУР Вадима Скибицкого, россияне будут пытаться все же выполнить все те задачи / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

Активные боевые действия на фронтах украино-российской войны будут продолжаться в ближайшее время. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, в середине лета 2023 года украинскими офицерами будет произведена оценка возможностей армии русских оккупантов.

"На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель ‒ освобождение всех наших территорий", ‒ сказал он.

По словам Скибицкого, россияне будут пытаться все же выполнить все те задачи, "чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили".

"Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета - удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей, как у них пройдет реформирование", ‒ подытожил офицер.

Фейки РФ о военном руководстве Украины

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

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