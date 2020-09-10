У Ермака интервью Богдана назвали "ударом по репутации"

Богдана обвинили в разрушении репутации Украины / УНИАН

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк высказал мнение, что интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону было записано для юмора и хайпа, но в результате нанесло репутации государства серьезный вред.

"В реальную политическую игру он давно не играет, а его настоящая роль сегодня, в принципе, сводится к периодическому озвучиванию чего/то эпатажного. Часто невпопад. И просто, чтобы посмеяться. К сожалению, такова сегодня "политика" в исполнении целого ряда случайных ньюсмейкеров…", — написал Подоляк в Facebook.

По словам советника, нельзя считать объективным мнение Богдана относительно кандидатов в президенты или о несуществующей "вагнер-операции". Его наибольше возмутило публичное признание того, что якобы "Украина кинула Путина".

"Это сильно. Почти явка с повинной. И это чрезвычайно мощный удар по нашей репутации и отличная пропагандистская подача в сторону РФ. Не сомневаюсь, что сделано это может и не умышленно, по глупости, из-за банального желания мелко нагадить в собственном доме. Но на самом деле — это катастрофа…", — заявил Подоляк.

Читайте такжеЭкс-глава ОП Богдан заявил, что выехал из УкраиныЧиновник напомнил, что цитаты из интервью Богдана активно разошлись на российском телевидении и наносят репутации страны вред.

"По всем политическим каналам идёт прямолинейное: "Украина со слов когда-то крайне влиятельного человека не выполняет свои международные обязательства. Особенно в рамках донбасского кейса". И это уже не хихи/хаха. И не традиционная клоунада в его исполнении. И даже не классическая фейсбучная "скукатища". В чем/то это уже преднамеренное ослабление государственных институтов. Преднамеренный удар по репутации конкретных должностных лиц. Преднамеренная игра на медийном поле чужой страны", — написал он.

Интервью Богдана Гордону: