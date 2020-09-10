У Ермака интервью Богдана назвали "ударом по репутации"

В Офисе президента полагают, что беседа состоялась ради "эпатажа".
Советник главы Офиса президента Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк высказал мнение, что интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону было записано для юмора и хайпа, но в результате нанесло репутации государства серьезный вред.
"В реальную политическую игру он давно не играет, а его настоящая роль сегодня, в принципе, сводится к периодическому озвучиванию чего/то эпатажного. Часто невпопад. И просто, чтобы посмеяться. К сожалению, такова сегодня "политика" в исполнении целого ряда случайных ньюсмейкеров…", — написал Подоляк в Facebook.
По словам советника, нельзя считать объективным мнение Богдана относительно кандидатов в президенты или о несуществующей "вагнер-операции". Его наибольше возмутило публичное признание того, что якобы "Украина кинула Путина".
"Это сильно. Почти явка с повинной. И это чрезвычайно мощный удар по нашей репутации и отличная пропагандистская подача в сторону РФ. Не сомневаюсь, что сделано это может и не умышленно, по глупости, из-за банального желания мелко нагадить в собственном доме. Но на самом деле — это катастрофа…", — заявил Подоляк.
Читайте такжеЭкс-глава ОП Богдан заявил, что выехал из УкраиныЧиновник напомнил, что цитаты из интервью Богдана активно разошлись на российском телевидении и наносят репутации страны вред.
"По всем политическим каналам идёт прямолинейное: "Украина со слов когда-то крайне влиятельного человека не выполняет свои международные обязательства. Особенно в рамках донбасского кейса". И это уже не хихи/хаха. И не традиционная клоунада в его исполнении. И даже не классическая фейсбучная "скукатища". В чем/то это уже преднамеренное ослабление государственных институтов. Преднамеренный удар по репутации конкретных должностных лиц. Преднамеренная игра на медийном поле чужой страны", — написал он.
Интервью Богдана Гордону:
Ранее сообщалось, что Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал, что допускает существование некого соглашения с российской стороной, состоящего из 13 пунктов.
В документе якобы содержатся обещания нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака России.
Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана вызвали на допрос Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.