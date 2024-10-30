В КНДР готовят запуск ракеты, способной долететь до США: в СМИ раскрыли угрозы

Разведка выяснила, что некоторые передовые подразделения северокорейских войск, отправленные в Россию, прибыли на фронт.

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КНДР готовится к проведению ядерного испытания / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

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Северная Корея готовится к проведению ядерного испытания

КНДР также готовится к испытательному запуску баллистической ракеты, которая может достичь США

Согласно данным разведки Южной Кореи, Северная Корея завершила подготовку к седьмому ядерному испытанию. Вероятно, также готовится запуск баллистической ракеты большой дальности, способной достичь территории США.

По данным южнокорейской разведки, КНДР, вероятно, завершила подготовку к седьмому ядерному испытанию и близка к проведению испытания ракеты дальнего радиуса действия. Эта ракета способна достигать территорий Соединенных Штатов Америки, говорится в материале АР.

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Также разведка выяснила, что некоторые передовые подразделения северокорейских войск, отправленные в Россию, прибыли на фронт. Они готовятся к продвижению в Курскую область, где Россия испытала трудности в отражении украинского вторжения.

Разведка считает, что Северная Корея завершила подготовку к проведению ядерного испытания на своем полигоне в северо-восточном городе Пунгери. Сама детонация, вероятно, будет проведена в тоннеле № 3. Стоит напомнить, что Северная Корея провела шестое и последнее ядерное испытание в 2017 году.

Также были замечены признаки подготовки к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для достижения материковой части США. Подготовка будет включать размещение ракеты-носителя и ракеты, само испытание может состояться где-то в ноябре.

Что известно о баллистических ракетах КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Пентагоне сообщили, когда войска КНДР могут начать воевать против Украины. По прогнозам, военные из КНДР могут оказаться на поле боя уже в ближайшие недели. Некоторые северокорейские солдаты уже приблизились к Украине.

В СМИ раскрыли, что солдаты КНДР в 50 км от украинской границы. Россия перебросила в Курскую область примерно 3 тысячи северокорейских военнослужащих. Они расположены всего в 50 километрах от границы с Украиной. Примечательно, что транспортировали этот контингент гражданскими грузовиками.

в Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине. Часть военных из КНДР, прибывших на подготовку в Россию уже находятся на территории Курской области. Другие части северокорейских войск также начали выдвигаться в сторону Курской области.

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