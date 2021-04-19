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У Кравчука назвали причину переноса срочных переговоров по Донбассу

19 апреля 2021, 12:47
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Россия хочет, чтобы Украина признала так называемые "ЛНР" и "ДНР", и возродить совместные инспекции, патрулирования, заявил Арестович.

Арестович
Арестович назвал причину переноса срочных переговоров по Донбассу / УНИАН

В Трехсторонней контактной группе перенесли срочные переговоры по Донбассу. Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил, почему заседание не состоялось 19 апреля.

"Сегодня должно быть заседание политических советников в нормандском формате. А так как нормандский формат старше, чем минский, то разумно и логично, что советники о чем-то договорятся, тем более что договариваться есть о чем, а потом с утверждением новых позиций или каких-то новых договоренностей состоится заседание группы по безопасности в ТКГ, а не наоборот. Подгруппа по безопасности должна утверждать то, о чем договорятся советники, а не советники — то, что утвердит подгруппа", — сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Арестович также рассказал о том, есть ли какие-либо преграды для проведения заседания ТКГ.

"Технических преград нет, есть принципиальные, мировоззренческие преграды. Мы считаем, что на этом заседании речь пойдет о необходимости усовершенствования механизма контроля режима прекращения огня. Постоянно происходят нарушения, и обе стороны согласились, что нужно усовершенствовать контроль. Наша позиция, что роль ОБСЕ должна быть такой, какой она прописана в соответствии с мандатом. Российская оккупационная власть не дает ОБСЕ возможности полностью контролировать то, что происходит на линии разграничения. На нашей стороне работает 12 патрулей, а на российской — один, они просто не пускают", - добавил Арестович.

Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на другом.

"Они хотят, чтобы мы признали так называемые "ЛНР" и "ДНР", и возродить совместные инспекции, патрулирования. Конечно, мы на это не идем. Мы готовы к определенным компромиссам, но не ценой признания "ДНР" и "ЛНР", — сказал он.

Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к возможности проведения встречи главы США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Однако если в ходе таких переговоров будет обсуждаться вопрос украинского государства без участия Киева, то дискуссия не приведет к результату, подчеркнул он.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Зеленский полагал, что в переговорах примет участие российский президент Владимир Путин, однако глава РФ отказался от диалога.
  • Зеленский объявил о том, что переговоры советников лидеров нормандского формата пройдут 19 апреля. В ходе встречи стороны должны обсудить перспективы реализации мирного плана по Донбассу.

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