У Кравчука назвали причину переноса срочных переговоров по Донбассу

Арестович назвал причину переноса срочных переговоров по Донбассу / УНИАН

В Трехсторонней контактной группе перенесли срочные переговоры по Донбассу. Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил, почему заседание не состоялось 19 апреля.

"Сегодня должно быть заседание политических советников в нормандском формате. А так как нормандский формат старше, чем минский, то разумно и логично, что советники о чем-то договорятся, тем более что договариваться есть о чем, а потом с утверждением новых позиций или каких-то новых договоренностей состоится заседание группы по безопасности в ТКГ, а не наоборот. Подгруппа по безопасности должна утверждать то, о чем договорятся советники, а не советники — то, что утвердит подгруппа", — сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Арестович также рассказал о том, есть ли какие-либо преграды для проведения заседания ТКГ.

"Технических преград нет, есть принципиальные, мировоззренческие преграды. Мы считаем, что на этом заседании речь пойдет о необходимости усовершенствования механизма контроля режима прекращения огня. Постоянно происходят нарушения, и обе стороны согласились, что нужно усовершенствовать контроль. Наша позиция, что роль ОБСЕ должна быть такой, какой она прописана в соответствии с мандатом. Российская оккупационная власть не дает ОБСЕ возможности полностью контролировать то, что происходит на линии разграничения. На нашей стороне работает 12 патрулей, а на российской — один, они просто не пускают", - добавил Арестович.

Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на другом.

"Они хотят, чтобы мы признали так называемые "ЛНР" и "ДНР", и возродить совместные инспекции, патрулирования. Конечно, мы на это не идем. Мы готовы к определенным компромиссам, но не ценой признания "ДНР" и "ЛНР", — сказал он.

Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее: