У Офиса президента начались потасовки протестующих с полицией

Столкновение протестующих с полицейскими / rbc.ua

В понедельник, 25 января, в центре Киева произошла потасовка между полицейскими и участниками акции против повышения тарифов.

Столкновения произошли возле Офиса президента, где люди устроили тарифный протест из-за цен на газ, сообщает РБК-Украина.

"В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле здания ОП собрались около 200 человек. Люди выдвинули требования по снижению тарифа на газ.

/ rbc.ua

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