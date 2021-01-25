У Офиса президента начались потасовки протестующих с полицией

Столкновение произошло между правоохранителями и участниками акции против повышения тарифов.
В понедельник, 25 января, в центре Киева произошла потасовка между полицейскими и участниками акции против повышения тарифов.
Столкновения произошли возле Офиса президента, где люди устроили тарифный протест из-за цен на газ, сообщает РБК-Украина.
"В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возле здания ОП собрались около 200 человек. Люди выдвинули требования по снижению тарифа на газ.
Тарифные протесты в Украине:
- В Житомире люди прорвались в зал горсовета, где находился мэр города Сергей Сухомлин. Протестующие потребовали от власти повлиять на снижение коммунальных тарифов.
- В Запорожье жители города также присоединились к акции протеста под зданием ОГА. Горожане требуют снизить высокие тарифы.
- В Ужгороде люди вышли на "тарифный майдан" с претензиями, чтобы президент Зеленский выполнил свое обещание и платежки стали меньше.
- В Херсоне протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Херсон-Одесса.
- В Черновцах также проходит протест против коммунальных тарифов. На Букаовина люди перекрыли атомобильную трассу.
Автор: Алексей Тычина