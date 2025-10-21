У Порошенко высмеивали тризуб и воинов УПА: эксперт показал старые интервью члена "Европейской солидарности" Луценко

https://glavred.info/ukraine/u-poroshenko-smeyalis-nad-trezubcem-i-voinami-upa-ekspert-pokazal-starye-intervyu-chlena-evropeyskoy-solidarnosti-lucenko-10708226.html Ссылка скопирована

Соратник Петра Порошенко Юрий Луценко до войны высмеивал украинские символы и воинов УПА, подробно повторяя тезисы российской пропаганды. Об этом написал политический эксперт Валентин Гладких и обнародовал фрагменты интервью политика газете "Московский комсомолец", которое, по словам эксперта, пытаются зачистить в интернете.

Гладких напомнил, что до войны Луценко давал интервью российским изданиям, где, чтобы понравиться россиянам, открыто высмеивал украинские символы и УПА.

"Именно он выставлял украинцев чудаковатыми холопами, над которыми грех не посмеяться. Будучи немного моложе, Луценко любил смаковать историями, называя "трезубец – ху@ней". Много лет Луценко повторял нарративы, которые до сих пор крутят кремлевские пропагандисты: что УПА – "каратели", что "в Советском Союзе не было национальной проблемы", что "реабилитация УПА расколет Украину", что "украинская символика разъединяет людей", что город Ровно был бы правильнее, чем Рівне. Знакомо? Это же один в один цитаты из российских методичек об "общей истории", "братских народах" и "недопустимости героизации националистов", – отмечает Гладких.

Эксперт привел фрагменты интервью Луценко, в котором тот фактически повторяет тезисы российской пропаганды.

"Я считал и считаю, что в Советском Союзе нацпроблемы не было в принципе... Когда сегодня мне рассказывают о зажиме украинского языка в Советском Союзе, мне это всегда кажется смешным"... "Я считаю, что УПА ни в коем случае нельзя возрождать. Потому что политики, которые в начале 90-х подняли знамя УПА, фактически возродили вражду", - цитирует Гладких интервью Луценко.

По словам эксперта, это типичная колониальная риторика, формирующая пренебрежение ко всему украинскому. Однако наибольшее возмущение вызвала история, которую Луценко рассказывал в шутку — о якобы партизанах, которые заставили "руховца" снять тризуб с шапки.

"Празднуем 9 мая. И вот один партизан выпил полстакана водки, и глядя на руховца с его тризубом, говорит: "Слышь, хлопец, ты от эту "х...ю" с шапки сними!"...". И он и человек пять дедов взяли руховца за грудки и в лес потащили. И заставили тризуб снять и в песок собственноручно закопать. Я к чему это рассказываю. Националистическая символика в наших местах крайне разделяет людей", - эксперт приводит слова Луценко.

Гладких также подчеркнул, что пророссийские симпатии присущи не только Луценко, но и его политическому лидеру – Петру Порошенко, который, по словам Гладких, много лет торговал с рф, работал в правительстве Януковича-Азарова, а также был пономарем в РПЦ.

Как сообщалось, Петр Порошенко в очередной раз попал в скандал из-за манипуляций с помощью Вооруженным силам. Политик присвоил себе заслугу передачи армии 25 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приобретенных не за его деньги, а за государственный бюджет.

