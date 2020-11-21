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"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину

21 ноября 2020, 11:48

Успех 2019 года Владимиру Зеленскому повторить уже не удастся, уверен Андрей Илларионов.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Партия Слуга народа потеряла поддержку среди населения и уже не сможет вернуться к тому уровню популярности, который был годом ранее, заявил экс-советник президента России Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Как рассказал он в интервью изданию Гордон, об этом свидетельствуют результаты местных выборов в Украине в октябре 2020 года.

"Совершенно ясно, что просела, провалилась партия Слуга народа… И, как мне кажется, вернуться к прежним показателям, на президентских и на парламентских выборах которые эта партия и сам Владимир Зеленский продемонстрировали в прошлом году, они уже не смогут", — заявил он.

По словам Илларионова, это означает, что у нынешнего президента Украины не будет второго президентского срока.

"Это очень важный вывод. Потому что это означает, что кто бы что ни говорил и ни думал, у Владимира Зеленского не будет второго президентского срока. Даже если он об этом сегодня мечтает. Тот успех, который он имел в 2019 году, повторить уже не удастся", — добавил Илларионов.

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Рейтинг Слуги народа:

  • Напомним, по результатам соцопроса Киевского международного института социологии, в Верховную Раду прошли бы 6 партий, при этом президентская политсила Слуга народа оказалась бы на третьем месте в общем рейтинге.
  • Партию ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% тех, кто определился с выбором.
  • Рейтинг политической партии пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность – 19,3%.
  • Свои голоса за партию Слуга народа готовы отдать 18,7% респондентов.
  • Электоральные симпатии у партии Юлии Тимошенко Батькивщина – на уровне 9,3 %.
Владимир Зеленский Слуга народа Андрей Илларионов новости Украины
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