"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину

Владимир Зеленский / УНИАН

Партия Слуга народа потеряла поддержку среди населения и уже не сможет вернуться к тому уровню популярности, который был годом ранее, заявил экс-советник президента России Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Как рассказал он в интервью изданию Гордон, об этом свидетельствуют результаты местных выборов в Украине в октябре 2020 года.

"Совершенно ясно, что просела, провалилась партия Слуга народа… И, как мне кажется, вернуться к прежним показателям, на президентских и на парламентских выборах которые эта партия и сам Владимир Зеленский продемонстрировали в прошлом году, они уже не смогут", — заявил он.

По словам Илларионова, это означает, что у нынешнего президента Украины не будет второго президентского срока.

"Это очень важный вывод. Потому что это означает, что кто бы что ни говорил и ни думал, у Владимира Зеленского не будет второго президентского срока. Даже если он об этом сегодня мечтает. Тот успех, который он имел в 2019 году, повторить уже не удастся", — добавил Илларионов.

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