У Зеленского объяснили, для чего хотят обмена Медведчука

Подоляк считает, что они должны спасти всех, кто там находится.
В Офисе президента не верят, что Россия согласится обменять коллаборанта Виктора Медведчука на защитников и жителей Мариуполя.
Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в Украине нет места для Медведчука как для "политико-информационного явления".
Подоляк убежден, что предложение коллаборанта об организации его обмена на находящихся в окруженном Мариуполе украинцев ничто иное, чем попытка "самосохранения". "Сомневаюсь, что сами россияне, просто упивающиеся кровью мариупольцев и "азовцев", захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", – утверждает советник.
Он уверяет, что для Украины вопрос спасения военных и гражданских, оставшихся заблокированными в городе, очень важен. Подоляк считает, что они должны спасти всех, кто там находится.
Задержание Медведчука
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.
Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
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Дело Медведчука
8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.
Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.
В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
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