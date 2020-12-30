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У Зеленского объяснили, почему генерала Кривоноса выгнали из СНБО

30 декабря 2020, 07:26
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Сергей Кривонос не работал в команде, подчеркнул Михаил Подоляк.

Кривонос
Сергей Кривонос / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как подчеркнул он в комментарии Украинской правде, СНБО не является местом для политики.

"Нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО – это ведь не место для политики. ... Это точно не место для реализации своих желаний. К сожалению, генерал Кривонос на протяжении длительного времени не хотел или не мог этого делать - не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде", - отметил советник главы ОП.

По его словам, президент Владимир Зеленский ценит профессионалов и не обращает внимания на привычный для украинской политики маркер "свой/чужой", и поэтому оставил назначенного Петром Порошенко Кривоноса работать в СНБО.

"Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", - добавил Подоляк.

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Ранее Кривонос раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о массовой мобилизации в случае нового нападения России и назвал ее нереалистичной.

По его мнению, большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.

Увольнение Сергея Кривоноса:

  • Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.
  • Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
  • Кривонос уже прокомментировал свое увольнение. Он назвал решение главы государства "новогодним подарком".
СНБО Сергей Кривонос Михаил Подоляк новости Украины
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