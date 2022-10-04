УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского объяснили, почему Украина не будет договариваться с Путиным

4 октября 2022, 22:05

Подоляк добавил, что в Украины есть успехи на поле битвы и поддержка международных партнеров.

Михаил Подоляк, Владимир Путин
Михаил Подоляк / Reuters, ОПУ

Для того чтобы начать переговоры с Украиной, РФ должна вывести свои войска к границам 1991 года.

"Переговоры – это хорошее слово. Но Россия никогда не предлагает переговоры, она предлагает ультиматумы разных видов, и предлагает утвердить эти ультимативные требования", - пояснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что если бы Россия хотела договариваться с Украиной, то вывела бы свои войска с наших территорий. Подоляк добавил, что в Украины есть успехи на поле битвы и поддержка международных партнеров.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, президент России Владимир Путин 30 сентября после объявления аннексии украинских территорий предложил Киеву "сесть за стол переговоров". В своем заявлении в Кремле он сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но требовал от Украины сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он отметил, что Украина была и является лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Однако с Путиным это невозможно.

Такую же позицию подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Владимиром Путиным и готова к диалогу только с другим российским президентом. С нынешним главой России "извергом" говорить не о чем после того, как Москва объявила аннексию украинских территорий, подчеркнул он.

Читайте также:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:40

Враг вовсю готовится к обороне Кременной на Луганщине - Гайдай

22:25

Украина де-факто уже в НАТО: страну прикрывают "ядерным зонтиком" - ЗагороднийВидео

22:05

У Зеленского объяснили, почему Украина не будет договариваться с Путиным

21:53

У Лаврова высказались о возможном начале ядерной войныВидео

21:41

"Слишком много боли": Анна Тринчер рассказала об отце, которого вычеркнула из своей жизни

Реклама
21:17

На Запорожье оккупанты строят "госграницу": выезд на свободную территорию заблокированВидео

21:10

Возле границ Сумщины заметили мобилизованных россиян: есть ли угроза наступленияВидео

20:56

Комик Слепаков в песне жестко высмеял Россию и ядерные угрозы Путина

20:51

Бориса Моисеева могли убить: росСМИ ошарашили подробностями смерти певцаВидео

20:31

Умерла легендарная американская исполнительница кантриВидео

20:24

Потап ответил хейтерам и показал фото своего контракта в тероборонуВидео

20:20

Публично насилуют: кадыровцы придумали новое наказание для россиян-"отказников"

20:10

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

19:46

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко подал в отставку: кто может занять его кресло

19:32

США выделяют Украине мощную военную поддержку и HIMARS: Байден срочно позвонил ЗеленскомуВидео

19:20

Морские пехотинцы уверенно продвигаются к Черному морю - МинобороныВидео

19:20

К чему приведет ядерная авантюра Путинамнение

19:19

Смотрите в оба: 2 знака зодиака должны быть особо острожными в полнолуние 9 октябряВидео

19:04

Кому нельзя кушать красное мясо: врач рассказал, что будет с организмом

19:03

Гороскоп на завтра 5 октября 2022: Близнецам – деньги, Ракам – вещие сны, Козерогам - встреча

Реклама
18:55

ВСУ ликвидировали российского майора-агронома на ХерсонщинеВидео

18:44

Размахивал руками в боевой стойке: в центре Киева набросились на Дмитрия ГордонаВидео

18:44

Анджелина Джоли отреагировала на слухи о романе Брэда Питта с известной красоткойВидео

18:37

У Зеленского поведали, сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУВидео

18:34

"Грязные люди, проститутки": российский актер оскорбил Пугачеву и Галкина после заявления о рабахВидео

18:23

Вицепрезидент IBA Продивус призвал бойкотировать попытки смягчить санкции против россиян и белорусов в боксе

18:19

НАТО может открыто вступить в войну на стороне Украины: Загородний назвал два условия

18:09

5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерикиВидео

18:01

Иран резко "переобулся" и не признал результаты "референдумов" в УкраинеВидео

17:55

Юрий Романенко. Илон Маск предлагает Украине сдаться: зондаж, план или идиотизм?Видеоблоги

17:46

Украину ждет пекло: синоптики обновили прогноз и назвали самые жаркие регионыВидео

17:21

Украина объявила бумажки Путина об аннексии ничтожными: Зеленский подписал указВидео

17:13

Денежная удача их не  покинет: 4 знака смогут разбогатеть в октябреВидео

17:12

Россия заходит в зону дичайшей турбулентности, может начаться гражданская война - ЗагороднийВидео

17:06

Ракетная угроза возросла: сколько ракет Россия держит наготове в Черном мореВидео

16:45

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после "шумного застолья"

16:44

"Глупа и необразованна": Пугачевой угрожают после ее плевка в "холопов-россиян"

16:36

ВСУ будут выбивать войска РФ с Луганщины, жителей трех городов просят выехатьВидео

16:26

Зачем опытные хозяйки смазывают обувь маслом: спасет от надоедливой проблемы

16:25

"Отход продолжается": Гиркин в панике рассказал об отступлении российских войск на фронтеВидео

Реклама
16:20

"Я в украинском списке на убийство": основатель Pink Floyd отличился новым бредом

16:19

Катя Осадчая рассказала о тяжелом разговоре с известной одесситкой, проживающей в МосквеВидео

16:01

ВСУ ликвидировали потомственного оккупанта-штурмана вертолета "Аллигатор"

15:43

Может добавить проблем и лишить удачи: как фамилия мужа влияет на судьбу женщины

15:19

Как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе

15:19

Крах экономики и обнищание русских: астролог дал прогноз на страну-агрессораВидео

15:18

Рыба в обмен на "чмобика": на Сахалине "поддержали" семьи мобилизованныхВидео

15:16

Эстония отдала ВСУ дроны, которые купил для российских оккупантов дальнобойщик из Пскова

15:13

Доллар и евро рухнули: почем сейчас покупают и продают валюту в обменниках и банках

15:12

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять