У Зеленского объяснили, почему Украина не будет договариваться с Путиным

Михаил Подоляк / Reuters, ОПУ

Для того чтобы начать переговоры с Украиной, РФ должна вывести свои войска к границам 1991 года.

"Переговоры – это хорошее слово. Но Россия никогда не предлагает переговоры, она предлагает ультиматумы разных видов, и предлагает утвердить эти ультимативные требования", - пояснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что если бы Россия хотела договариваться с Украиной, то вывела бы свои войска с наших территорий. Подоляк добавил, что в Украины есть успехи на поле битвы и поддержка международных партнеров.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, президент России Владимир Путин 30 сентября после объявления аннексии украинских территорий предложил Киеву "сесть за стол переговоров". В своем заявлении в Кремле он сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но требовал от Украины сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он отметил, что Украина была и является лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Однако с Путиным это невозможно.

Такую же позицию подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Владимиром Путиным и готова к диалогу только с другим российским президентом. С нынешним главой России "извергом" говорить не о чем после того, как Москва объявила аннексию украинских территорий, подчеркнул он.

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