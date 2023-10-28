Угроза оккупации крупного областного центра: Жданов раскрыл планы оккупантов РФ

ВСУ уже ведут активные боевые действия на левом берегу Херсонщины, напомнил Олег Жданов.

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Олег Жданов оценил угрозу наступления РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу оккупации российскими оккупантами Херсона.

Как подчеркнул он во время ответов на вопросы пользователей в своем Youtube-канале, такой сценарий на сегодня выглядит нереалистичным.

Эксперт обратил внимание на то, что россияне находятся не невыгодных позициях на левобережье, откуда могут наступать на Херсон.

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"Оккупация Херсона на сегодня невозможна. Во-первых, правый берег выше, чем левый. Во-вторых, у нас там достаточное количество войск для того, чтобы отбить попытку десантной операции – форсирования Днепра", - уверен он.

Военный эксперт также напомнил о том, что ВСУ уже ведут активные боевые действия на левом берегу Херсонщины, освобождая новые территории.

"Могут даже не мечтать оккупанты о том, чтобы повторно захватить Херсон", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ атаковала Херсон: в городе прогремели мощные взрывы. Захватчики атаковали город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, были центры и районы, которые расположены ближе к воде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне задержали предательницу Украины. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага.

Как известно, Херсон снова был под обстрелом РФ, в городе были слышны взрывы. Российская армия обстреливала Корабельный район и центральную часть из временно оккупированного левобережья.

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